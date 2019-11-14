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منوعات

بالفيديو والصور | رد الجميل لـ مشرد ساعد فتاة في موقف صعب

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:45 ص
المشرد النبيل
المشرد النبيل
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مروة إبراهيم
ينام في العراء في درجة حرارة تحت الصفر، إلا أن هذا لم يمنعه من مساعدة سيدة تعرضت لمحنة، فالمشرد العجوز في ولاية لوزيانا الأمريكية تحول من رجل بلا هوية إلى محط اهتمام وإشادة من الجميع.

تصرف راق قام به المشرد الستيني راندي هيد حيث قام بتغيير إطار السيارة لسيدة في الساعات الأولى من صباح أمس الأول الاثنين، بل قام بدفع آخر مبلغ من المال يملكه إلى محطة بنزين "راس تراك" لمساعدتها، ولم يمر هذا الكرم دون تسجيل، حيث قام المصور سكوت لاندري بتسجيل اللحظة. 

لاحظ سكوت مدى البرودة في الخارج وأدرك أن لديه أدوات أفضل للعمل في سيارته، فاقترب من راندي وسأل عما إذا كان يحتاج إلى أي مساعدة، والتفاعل الذي تلا ذلك سيستمر في تغيير وجهة نظر سكوت بالكامل.

وقال سكوت لموقع "أكاديانا أدفوكيت" إن الانطباع الأول التي تولد في ذهني أنهم يمرون بليلة أسوأ مني، ولذك عرضت المساعدة، فوجد هذا الرجل المشرد الذي لا يجد منزلا يأويه يدفع كل ما في جيوبه من أجل مساعدة الفتاة. 

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن راندي قوله إنه لم يفعل شيئا مذهلا، لأنه ببساطة فعل ما يتوجب عليه فعله. 

ولم يتوقف الأمر عند تعليق شاركه سكوت عن الموقف النبيل من راندي، بل وصل إلى طلب الكثير مساعدة المشرد لرد الجميل له على فعله الخير. والمفارقة أن سكوت قام بحجز فندق لمدة 5 أيام لراندي، في محاولة لإدخال البهجة على قلبه.
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