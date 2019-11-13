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فن

هاني شاكر يكشف سبب عدم قدرته على منع حفلات محمد رمضان

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:09 م
هاني شاكر - محمد
هاني شاكر - محمد رمضان
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سعيد فراج
قال هاني شاكر، في حوار لـ"روتانا" أنه يعترض على طريقة الفنان محمد رمضان، التي يتبعها في حفلاته، مؤكدًا على أن نقابة المهن الموسيقية لا تكيل بمكيالين.

وأضاف هاني شاكر، أنه لا يمكن لنقابة المهن الموسيقية أن تمنع محمد رمضان عن الحفلات الغنائية، وذلك نظرًا لأنه عضو نقابة فنية أخرى وهي نقابة المهن التمثيلية.

وأوضح هاني شاكر، أن محمد رمضان تعهد بأن سيلتزم بالمعايير والقيم التي يفرضها المجتمع، مؤكدًا أن محامي رمضان وقع على تعهدًا رسميًا بذلك.
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