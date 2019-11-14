غارة إسرائيلية جديدة على غزة واستشهاد 4 فلسطينيين

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل غارات جوية استهدفت منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "طائرة من طراز إف 16 استهدفت منزلا في دير البلح بصاروخ، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين على الأقل من نفس العائلة، وإصابة كل من فيه، حيث سوي المنزل بالأرض، ويجري انتشال الشهداء والإصابات".



