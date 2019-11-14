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أخبار العالم

غارة إسرائيلية جديدة على غزة واستشهاد 4 فلسطينيين

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل غارات جوية استهدفت منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "طائرة من طراز إف 16 استهدفت منزلا في دير البلح بصاروخ، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين على الأقل من نفس العائلة، وإصابة كل من فيه، حيث سوي المنزل بالأرض، ويجري انتشال الشهداء والإصابات".

وأضافت "باستشهادهم يرتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر أمس الأول وحتى اللحظة إلى 30، فيما تجاوز عدد الجرحى 90 بينهم إصابات خطيرة".
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