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أخبار العالم

انطلاق صافرات الإنذار في 3 مستوطنات إسرائيلية

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:44 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام عبرية في أنباء عاجلة، منذ قليل، بإطلاق دوي صافرات الإنذار لمنظومة القبة الحديدية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في 3 مستوطنات إسرائيلية. 

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن المستوطنات الثلاث هي "ميفتشام" و"عمويز" و"يشوع".

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان عاجل، منذ قليل، أن حصيلة ضحايا الغارات المستمرة على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر أمس الأول ارتفع إلى 30، فيما تجاوز عدد الجرحى 90 بينهم إصابات خطيرة.

ومنذ قليل، شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "طائرة من طراز إف 16 استهدفت منزلا في دير البلح بصاروخ، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين على الأقل من نفس العائلة، وإصابة كل من فيه، حيث سوي المنزل بالأرض، ويجري انتشال الشهداء والإصابات".
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