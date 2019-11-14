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أخبار البلد

الأوقاف: ملتزمون بالشفافية في كل ما يتصل بمال الوقف والوحدات السكنية

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 03:46 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت كل من وزارة وهيئة الأوقاف التزامها التام بأعلى درجات الشفافية في كل ما يتصل بمال الوقف والوحدات السكنية التابعة لهيئة الأوقاف .. مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تفضيل ولا استثناء من القواعد العامة لأي شخص أو جهة.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن هناك ضوابط عامة وحاكمة وشفافة لجميع الأفراد والجهات بلا أي استثناءات أو تمييز لأي فرد أو جهة، ولا صحة على الإطلاق لتقديم هيئة الأوقاف لأي دعم أو تخفيض لأي شخص أو جهةٍ.

وشدد البيان، على سريان القواعد العامة على الجميع وفق ما ينظمه القانون ولوائح العمل بهيئة الأوقاف.
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