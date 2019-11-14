أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 - 11 - 2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الخميس 14 -11-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.





وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:





سعر الدولار الأمريكي





سجل سعر الدولار اليوم، الخميس 14-11-2019 بيع 16.18 جنيه، وشراء 16.08 جنيه.





سعر اليورو

سجل سعر اليورو، اليوم،الخميس 14 -11-2019 بيع 18.07 جنيه، وشراء 17.95 جنيه.





سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الخميس 14 -11-2019 بيع 20.93 جنيه، وشراء 20.80 جنيه.





سعر الين اليابانى "100"

سجل سعر الين اليابانى "100"، اليوم الخميس 14 -11-2019 بيع 14.96 جنيه، للشراء 14.86 جنيه.





سعر الفرنك السويسرى



