وفاة شخصين في إيطاليا بسبب فيضان فينيسيا.. فيديو

أعلن مسؤولون في إيطاليا، وفاة شخصين بسبب ارتفاع مستويات المياه في مدينة البندقية لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما.



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فإن مستوى الفيضانات وصل إلى أعلى حد منذ أكثر من نصف قرن بسبب الأمطار الغزيرة، وبلغ ارتفاع المياه 1.87 متر وهذا المنسوب أقل من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 1966 بارتفاع المياه 1.94 متر.



وتوفي رجل مسن من بيلسترينا، وهو واحد من السكان المجاورين لبحيرة البندقية، بسبب البرق خلال استخدامه لمضخة مياه كهربائية، فيما تم العثور على جثة الرجل الآخر في منزله وفقًا لما ذكره رجال الإطفاء.



و كانت قد أعلنت السلطات إن أكثر من 85% من البندقية قد غمرتها المياه بما في ذلك كاتدرائية سانت مارك التاريخية.



