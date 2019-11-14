ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

وفاة شخصين في إيطاليا بسبب فيضان فينيسيا.. فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
ارتفاع منسوب المياه
ارتفاع منسوب المياه
Advertisements
أماني إبراهيم
أعلن مسؤولون في إيطاليا، وفاة شخصين بسبب ارتفاع مستويات المياه في مدينة البندقية لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فإن مستوى الفيضانات وصل إلى أعلى حد منذ أكثر من نصف قرن بسبب الأمطار الغزيرة، وبلغ ارتفاع المياه 1.87 متر وهذا المنسوب أقل من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 1966 بارتفاع المياه 1.94 متر.

وتوفي رجل مسن من بيلسترينا، وهو واحد من السكان المجاورين لبحيرة البندقية، بسبب البرق خلال استخدامه لمضخة مياه كهربائية، فيما تم العثور على جثة الرجل الآخر في منزله وفقًا لما ذكره رجال الإطفاء.

و كانت قد أعلنت السلطات إن أكثر من 85% من البندقية قد غمرتها المياه بما في ذلك كاتدرائية سانت مارك التاريخية.

AdvertisementS

ترشيحاتنا

غياب محمد صلاح.. موعد مباراة المنتخب الأول أمام كينيا والقنوات الناقلة

متحدث الرئاسة: مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار

كهربا يقود هجوم المنتخب الأول أمام كينيا اليوم ببرج العرب

‎بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة‎

اخبار الرياضة.. وفاة مهاجم ريال مدريد.. كهربا يقود هجوم المنتخب أمام كينيا.. حازم إمام يكشف سر غيابه عن الزمالك

بالفيديو والصور | رد الجميل لـ مشرد ساعد فتاة في موقف صعب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا أوبتيما 2021 الجديدة.. وموعد طرحها في الخليج .. صور

مكلارين ايلفا سوبركار تنطلق بسعر لن تتخيله .. صور

20 صورة لأجمل نساء الكون دارين حلمي.. خطيبة تامر عاشور السابقة