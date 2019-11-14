هاشتاج الرئيس السيسي يتصدر تويتر بعد زيارته للإمارات

تصدر #السيسي موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد منح الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، "وسام زايد" للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديرًا للعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين، وتثمينًا لدور الرئيس في دعم وترسيخ تلك العلاقات.





وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.



