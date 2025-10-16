إصابة 3 طالبات بتسمم غذائي بعد تناولهن وجبة غذائية فاسدة بأسيوط

أصيبت 3 طالبات بمدرسة أسيوط الجديدة الثانوية المشتركة، اليوم الخميس، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهن وجبة غذائية فاسدة .

وصول 3 طالبات مصابات باشتباه تسمم غذائي



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة، يفيد ورود بلاغا من مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، بوصول كلا من " جني عصام عبد الرؤوف " ، 16 عامًا، و " رودينا مصطفي محمد "، 16 عامًا، و " ملك عبد الكريم حميد"، 16 عامًا ، يعانين من قئ مستمر وارتفاع بدرجه الحراره، بعد تناولهم وجبة غذائية جاهزة قمن بشرائها من خارج المدرسة.



على الفور تم إجراء الإسعافات الأولية لهن ووضعهن تحت الملاحظة .

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.