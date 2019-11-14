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أخبار البلد

قمة الأديان.. الإمام الأكبر يغادر مطار القاهرة متوجها إلى الفاتيكان

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 01:09 م
فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
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محمد شحتة
غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم، الخميس، مطار القاهرة متوجها إلى الفاتيكان، للمشاركة في "قمة الأديان: تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي- من الفكرة إلى التطبيق بين عامي 2017 و2019"، بحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وينظم القمة التي تشارك فيها أكثر من 80 شخصية عالمية، الأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية "PASS" و"تحالف الأديان من أجل مجتمعات أكثر أمانا"، و"تحالف كرامة الطفل" بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل.
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