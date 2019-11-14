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رياضة

إيقاف كيبتوم حامل الرقم العالمي لنصف ماراثون ألعاب القوى

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:31 م
العداء الكيني كيبت
العداء الكيني كيبت
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منتصر الرفاعى
أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن إيقاف العداء الكيني كيبتوم 4 سنوات وجاء ذلك بعدما فرضت الوحدة ، التي تتولى الإشراف على المسائل المتعلقة بالنزاهة ومنها المنشطات في ألعاب القوى على الصعيد الدولي، فرضت إيقافا مؤقتا ضد كيبتوم، 30 عاما، في 26 أبريل الماضي لمخالفات في جواز سفره البيولوجي.

ويستخدم كيبتوم جواز السفر اختبارات الدم للكشف عن احتمالات تعاطي المنشطات بدلًا من القيام باختبار للكشف عن مواد معينة.

وتعتبر العقوبة، نافذة اعتبارا من تاريخ بدء الإيقاف المؤقت، وسيتم بمقتضاها إلغاء جميع النتائج التي حققها كيبتوم في جميع البطولات بداية من 13 أكتوبر 2018، ومنها سباق نصف الماراثون الذي سجل فيه رقما قياسيا عالميا بلغ 58 دقيقة و18 ثانية في فالنسيا في وقت لاحق من شهر أكتوبر 2018.

وتفوق هذا الرقم بـ 5 ثوان على الرقم السابق المسجل باسم العداء الإريتري زيرسيناي تاديسي، في لشبونة 2010.

وحطم الكيني الآخر جيفري كامورور الرقم القياسي لسباق نصف الماراثون في كوبنهاجن في سبتمبر ايلول الماضي بفارق 17 ثانية.

واشتهرت كينيا بتميز عدائيها في سباقات المسافات المتوسطة والطويلة لكن سمعتها تضررت بسبب انتهاكات للوائح المنشطات في السنوات الأخيرة.
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