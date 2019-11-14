وجه بتوفير الأدوية والمستلزمات.. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى المنزلة

زار الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، مستشفى المنزلة المركزي للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين يرافقه سعد الفرماوي السكرتير المساعد للمحافظة واشرف بكر رئيس مركز ومدينة المنزلة.





تفقد محافظ الدقهلية خلال زيارته المستشفى عددا من الأقسام منها العيادات الخارجية والعناية المركزة والغسيل الكلوي والباطنة واستمع إلى المرضى،وشدد على مدير المستشفى بضرورة توافر العلاج والمستلزمات اللازمة للمرضى وتوفير كافة احتياجاتهم دون تحميلهم اي أعباء وخاصة أدوية السكر.





وأكد محافظ الدقهلية على حرصه الدائم لدعم المنظومة الصحية بكل قطاعاتها وأضاف أن الدولة تنفق المليارات لتوفير الرعاية والعناية الصحية اللازمة للمرضى مشيرا إلى أن تكلفة الغسيل الكلوي للمريض شهريا تبلغ ما يزيد عن 15 ألف جنيه بدون تحميل المريض جنيها واحدا.





وأشار شاروبيم إلى أن الدقهلية لديها منظومة صحية متميزة تخدم العديد من محافظات مصر ولابد من تكاتف الجميع للحفاظ عليها وتطوير المنظومة الصحية والمستشفيات.



