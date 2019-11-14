10 أيام تفصل السعودية عن استضافة مؤتمر الممرات البحرية .. تفاصيل

تقود المملكة العربية السعودية جهودا كبيرة لتعزيز أمن الممرات البحرية الدولية، إذ تنظم القوات البحرية الملكية السعودية في الرياض، خلال الفترة ما بين 24 – 26 نوفمبر الجاري، ”الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية"، تحت عنوان"أهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية".



ويقام الملتقى تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما أفادت الأنباء السعودية "واس".



وبحسب الوكالة، فقد أكد رئيس لجنة الملتقى العميد البحري الركن فيصل بن محمد الغميسي أنّ ”الفعالية تناقش سبل تأمين وسلامة الممرات البحرية نظرًا لدورها في حركة الملاحة الدولية، لا سيما في منطقتنا، إذ تشكل مضائق (هرمز، وباب المندب، والسويس) ممرات حيوية في طريق الصادرات والواردات العالمية، في حين أن تعرضها لتهديدات سينعكس على الاقتصاد العالمي“.



وبين الغميسي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أنّ ”الملتقى يبرز الدور الذي تضطلع به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي للإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وبما يتفق مع تحقيق رؤية وزارة الدفاع“.



كما يهدف الملتقى إلى ”تعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية ونظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على تأمين حرية حركة الملاحة البحرية الدولية في المضائق والممرات الاستراتيجية والأماكن الحرجة، وتعزيز الأمن البحري في الممرات البحرية الاستراتيجية وحماية خطوط المواصلات“، وفق المتحدث ذاته.



وأشار الغميسي إلى أنّ الملتقى سيعمل على ”تقديم المفاهيم والأنظمة الحديثة في حماية الممرات البحرية الاستراتيجية، ومناقشة تطبيقات القانون الدولي ودوره في الممرات البحرية الاستراتيجية، والعمل على توحيد الجهود لمجابهة الأعمال التي تهدد الأمن البحري في المنطقة، ورفع الوعي بالبيئة البحرية“.



وأوضح أنّه ”يتناول خمسة محاور رئيسة تناقش الجوانب المتعلقة بأهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية، بالإضافة إلى إقامة معرض مصاحب بمشاركة عدد من الشركات المحلية والأجنبية يبرز أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري“.

