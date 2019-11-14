مخاوف من حدوث فيضانات في بريطانيا بسبب الأمطار

أصدر مكتب الأرصاد في بريطانيا عدة تنبيهات قبل سقوط الأمطار والثلوج، خلال الأيام القادمة، والتي قد تؤدي إلى حدوث فيضانات.



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فقد تم تحذير سكان مقاطعتي ساوث يوركشاير ولينكولنشاير، حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في هذه المناطق التي غمرتها الفيضانات سابقًا.



وحذرت وكالة البيئة من حدوث فيضانات، حيث غطت الثلوج إيست جلوسيسترشاير، وأجزاء من ويلتشير، وجنوب ويلز، صباح اليوم الخميس، ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الأيام القادمة.



ومن المتوقع أن تتدفق المياه بشكل أسرع وتتسبب في حدوث فيضانات في البلد بأكملها، مما سيؤثر على الحركة في الشوارع وكذلك المحاصيل الزراعية.