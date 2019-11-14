استعدادا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، مطار أسوان الدولي، فى إطار الجولات المستمرة التى يقوم بها الفريق يونس المصري لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر المستجدات بالمطارات المصرية.



تفقد يونس المصري، خلالها صالات السفر والوصول واستراحات الخدمة المميزة وتأتى هذة الزيارة فى إطار استعدادات المطار لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية خلال شهر ديسمبر المقبل.



وخلال الجولة تفقد جميع الإجراءات الأمنية المطبقة على بوابات المغادرة والوصول بالمطار وكذا ألية التفتيش بمنطقة سيور الحقائب، كما اطلع على أهم أعمال التحديث والتطوير بمشروع توسعة مبنى الركاب رقم 2 وأعمال رفع كفاءة الحقل الجوي والترمك بالمطار، وتفقد الوزير البوابة الرئيسية الحضارية للمطار وساحات الإنتظار والحدائق بفناء المطار الخارجى .



وتابع المصرى انتظام حركة الرحلات الجوية والتى تشهد كثافة تشغيلية عالية خلال الفترة الحالية تزامنًا مع بدء الموسم الشتوى لهذا العام خاصة لما تحظى به مدينة أسوان من أهمية تاريخية كبيرة حيث تعد أهم المزارات الأثرية والسياحية لألالف السائحين من مختلف أنحاء العالم، وحث سيادته العاملين على بذل مزيد من الجهد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وأفضل الخدمات للركاب والعمل الجاد للانتهاء من جميع المشروعات وأعمال التطوير والصيانة خلال الفترة القليلة المقبلة بمطار أسوان ، كما أعطى توجيهاته بضرورة التنسيق والتعاون المستمر مع جميع الجهات العاملة من أجل الحفاظ على انسيابية العمل داخل المطار.



رافق الوزير خلال الجولة الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والطيار باسم بيومي مدير مطار أسوان الدولى.