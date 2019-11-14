البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1%؜ على الشهادات البلاتينية

قرر البنك الأهلي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 1% على الشهادات البلاتينة لمدة 3 سنوات لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بواقع 13٪؜ سنوي للعائد الشهري و13.25٪؜ سنويًا للعائد الربع سنوي.



وبالنسبة للشهادات المشتراة الجديدة اعتبارًا من نهاية عمل اليوم، مع انخفاض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بواقع 1٪؜ على أن تتخذ قرارها في باقي الأوعية الإدخارية خلال الأيام القادمة.



وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1% ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب.