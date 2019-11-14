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أخبار العالم

معلومات مفاجئة عن شخصية منفذ حادث إطلاق نار بأمريكا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:14 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن مسئول شرطة كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، أن منفذ حادث إطلاق النار بمدرسة ثانوية، يبلغ من العمر 16 عاما، وذو أصول آسيوية.

وكانت امرأة لقيت مصرعها، وأصيب 7 أشخاص، في حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة ثانوية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وحسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن باتريك مودي المتحدث باسم مستشفى هنري مايو نيوهول، إن السيدة توفيت تأثرا بجراحها، ولا يزال هناك اثنان من المصابين في حالة حرجة.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أفادت منذ قليل، بإطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وقالت شرطة مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، إنه يتم التعامل مع الموقف، وإجلاء الطلاب من المدرسة الثانوية.
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