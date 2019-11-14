قرار جديد من شوقي غريب بشأن تدريبات اللاعبين | تفاصيل

منح شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات 24 ساعة قبل بداية الاستعداد لمباراة نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تقام الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.



وجاء قرار شوقي غريب عقب الفوز علي الكاميرون بنتيجة 2-1 مساء اليوم في ختام دور المجموعات.



وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة بالفوز في الثلاث مباريات، ليتصدر المجموعة الاولى، ويصعد الى الدور التالي بصحبة منتخب غانا الذي احتل وصافة المجموعة.



ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل في الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت.



وسيتحدد طرف مباراة نصف النهائي غدا حيث ينتظر الفراعنة وصيف المجموعة الثانية التي تضم جنوب افريقيا ونيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا.