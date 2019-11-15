تعرف على سبب عشق كندة علوش لمصر وأهلها .. فيديو

قالت الفنانة كندة علوش، إنها دخلت مصر في بداية 2009 واستمرت لمدة 10 سنوات داخل مصر، لافتة إلى أن بداية دخولها التمثيل في مصر عن طريق فيلم "ولاد العم" ولكن كان خراج مصر ولكنه فتح لي باب في عالم الفن داخل مصر .



وتابعت: "استقرت في مصر منذ عام 2012، والناس هنا ناسي والبلد بلدي شأنها يخصني ووجع الناس وجعي.. وعلى الرغم اني لم انفصل عن كياني السوري وبرغم انني سورية الدم والهوى لكن سبحان الله محستش في مصر ولا يوم بغربة".



وأضافت كندة خلال حوارها عبر برنامج "معكم مني الشاذلي"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن السبب الأساسي في عدم إحساسها بالغربة خلال استقرارها بمصر طيبة الناس، لافتة إلى أن وجود طيبة بذكاء في البلد دي أنا مبشوفهاش في الكون.



وعقبت:"طول الوقت فيه حد بيحسسني بخوفه عليا سواء في الشغلانة أو الشارع أو مع الأصدقاء وكل مكان، محبة غير مشروطة"، مؤكدة أنه تعيش وسط أناس يعرفون معنى الكرم والاحتضان ومحبة الغير.

