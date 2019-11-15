حمادة بركات مأمور يشارك في "الأخ الكبير"

يشارك الفنان حمادة بركات فى مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب والذى يتنمى لنوعيه الأعمال 45 حلقة، ويجسد حمادة شخصية الضابط هانى مأمور قسم بولاق أبو العلا.



ويجسد الفنان أحمد حلاوة ضمن أحداث المسلسل، شخصية أبو رجيلة والد الفنان محمد رجب، أما الفنان محمد عز يقدم شخصية "صابر" زوج أخت الفنان محمد رجب، وتجسدها الفنانة هبة مجدى، وتلعب دينا فؤاد شخصية زوجة الفنان محمد رجب.





"الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، ايهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين.



