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أخبار العالم

أمريكا : نواصل بحث تنفيذ معاهدة ستارت مع روسيا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 03:23 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بيانًا قالت فيه إن الولايات المتحدة لا تزال تواصل مع روسيا بحث سبل تنفيذ معاهدة "ستارت 3".

وقال البيان: "واصل وفدا روسيا وأمريكا بحثا القضايا العملية المتعلقة بمعاهدة ستارت 3".

ومعاهدة "ستارت 3"، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 1" الموقعة يوم 30 يونيو عام 1991 في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 نيسان/أبريل من العام 2010 في براج، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في /ديسمبر عام 2009، ودخلت "ستارت 3" حيز التنفيذ في 5 فبراير عام 2011.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد عرض في وقت سابق، التوقيع على معاهدة للحد من الأسلحة النووية من "الجيل الجديد"، بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، تشمل جميع أنواع الأسلحة النووية. ولم يطرح ترامب أي اقتراحات أكثر تحديدًا بهذا الشأن.
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