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رياضة

فحص طبي دقيق لرئيس الأهلي في العاصمة الفرنسية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:18 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خضع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي لفحوصات طبية دقيقة في العاصمة الفرنسية باريس علي منطقة العمود الفقري.

واستمرت الفحوصات لبيبو قرابة الــ72 ساعة الماضية في أحد المستشفيات المتخصصة في هذا الأمر.

وكشفت مصادر خاصة أن الأطباء هناك خصصوا برنامج علاجي للخطيب يستمر لمدة ثلاثة أيام على أن يخضع لفحص طبي آخر لحسم الموقف النهائي من التدخل الجراحي من عدمه.

ومن المقرر أن يعود الخطيب إلى القاهرة قبل انعقاد الجمعية العمومية للأهلي المقرر لها 22 و23 نوفمبر الجاري.
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