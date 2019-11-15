الزيارة التي قضت على الأميرة ديانا

كشفت رحلة الهند التي أقدمت عليها الأميرة ديانا وزوجها الأمير تشارلز عن الشروخ الشديدة في علاقاتهم الزوجية، بل كانت تلك الرحلة وتحديدًا زيارة الأميرة ديانا لـ"تاج محل" وحدها هي آخر طوبة في مبنى هذا الزواج المأساوي.



فقد تعمد الامير تشارلز أن يظهر حقيقة علاقتهم أمام الناس بتصرفاته، وكذلك حقق لنفسه أهدافًا خاصة من تلك الزيارة التي تمت عام 1992، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



كانت صور ديانا قد عكست رحلتهم إلى الهند علاقتهم المكسورة - خاصة عندما جلست ديانا وحدها خارج تاج محل بدون زوجها، ليس هذا فحسب بل كانت الصور التي تمت خلال الرحلة وثائق على شدة الكسور في العلاقة فكان الأمير يقبل "ديانا " قبلة على حلقها بدلًا من خدها مظهرًا إشمئزازه لها.



وكذلك الأمر بالنسبة لـ ديانا التي كانت تتحشى النظر له أو تقبيله، بالإضافة إلى كل منهم كان يفضل السير وحده، أما عن أمر زيارة تاج محل فقد تحجج الأمير بوجود اجتماع عمل ولن يستطيع الحضور معها، وبالفعل تركها وحدها تذهب إلى هناك، لتكن تلك هي القشة التي قسمت ظهر هذا الزواج الملكي المرير.

