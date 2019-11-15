راغب علامة يهاجم النظام اللبناني من جديد

واصل الفنان اللبناني راغب علامة، دفاعه عن مطالب الثورة اللبنانية، وهجومه على النظام اللبناني الحالي من خلال منشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال راغب من خلال حسابه الرسمي، على "تويتر": "ثورة مجيدة.. مطالب محقة.. المشهد حلم لم نكن نتوقع أن نشاهده على أيامنا .. أيها الشباب وأيها الصبايا لا تجعلوا أحدًا يسرق الثورة ويشوهها.. لا تسمحوا للدخلاء ولقوى الظلام أن يدمروا ما وصلتم اليه.. لا تقفلوا الشوارع كي لا تتحول ثورة المطالب الى حرب أهلية تقضي على حلمكم بنيل حقوقكم".



يذكر أن راغب علامة أحيا حفلا أمس الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض، التي انطلقت يوم 11 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 15 ديسمبر المقبل‎.