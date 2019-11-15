كاسونجو بديلا لـ خالد بوطيب فى يناير بـ الزمالك

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ألمانيا مؤخرًا، حاجة اللاعب للتدخل الجراحي بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.



ورفض مسؤولو نادي الزمالك خضوع اللاعب لعملية جراحية خلال الفترة الحالية، بسبب رغبة النادي في تسويقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ويخضع بوطيب خلال الوقت الحالي لتدريبات تأهيلية دون المشاركة في التدريبات الجماعية بالكرة.



وكان مسؤولو الزمالك اتخذوا قرارا بتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض في شهر يناير المقبل، في ظل الرحيل المحتمل لبوطيب إلى جانب معاناة الفريق من نقص عددي في مركز الهجوم، حيث إنه يمتلك حاليًا في هذا المركز مصطفى محمد وعمر السعيد وبوطيب الذي لا يشارك بصفة مستمرة بسبب إصاباته المتكررة.



وينتظر مسئولو الزمالك الحصول على الضوء الأخضر من الصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو” المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، من أجل قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو في شهر يناير المقبل.



وكان كاسونجو خرج من الزمالك للإعارة خلال شهر يناير الماضي وانضم إلى صفوف نادي الوحدة السعودي، قبل أن تنتهي إعارته ويقرر مسئولو النادي الأبيض إعارته من جديد إلى صفوف نادي الوداد المغربي، ولكن تراجع الأخير عن إتمام عقد اللاعب ولم يتمكن وقتها كاسونجو من إيجاد عرض جديد لضيق الوقت، ليضطر إلى الانتظار لحين قدوم شهر يناير المقبل، ليعود من جديد للمشاركة سواء مع الزمالك أو أي نادي جديد.