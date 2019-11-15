التعرف على هوية 4 جثث من ضحايا حريق قرية المواسير بعد إجراء تحاليل DNA

كشفت تحاليل DNA عن هوية 4 جثث من ضحايا حريق قرية المواسير بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة والذى نشب أول أمس الأربعاء بسبب تسريبات مواد بترولية من خط شركة الأنابيب البترولية بطنطا وتسبب فى وفاة 8 جثث بينهم 5 مجهولى الهوية و14 مصابا.



وتسلم الأهالى جثامين أبنائهم من مشرحة المستشفى المركزي بايتاى البارود بناء على خطابات من النيابة العامة وتم تحميلها على سيارات نصف نقل، وتم تشييع جثامين جميع الضحايا من مسقط رأسهم بمركزى إيتاى البارود وكوم حماده وسط حالة من الأسى والحزن.



الضحايا الاربعة هم كل من: محمد على احمد ابراهيم، عامل بالإدارة الزراعية ومقيم بقرية الحرمل بمركز إيتاى البارود، عبدالرازق رمضان عبدالرازق، مقيم بعزبة ضهر الجمل بمركز إيتاى البارود، وتم تشييع جثامين هم بعد صلاة الجمعة بمسقط رأسهم، محمد كمال سمهود (65 سنة) مقيم بعزبة رياض بقرية الطود دائرة مركز كوم حمادة، والسيد عادل ابوسليمه عزبة الجيار بذات المركز، وتم تشييع جثامينهم بعد صلاة العصر من مسقط رأسهم بمركز كوم حمادة.



وشهدت منطقة عزبة المواسير، بمركز شرطة إيتاي البارود شهدت، مساء أول أمس الاربعاء، حريقا مروعا بسبب تسرّب مواد بترولية بأحد المجاري المائية وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني لحماية المكان، وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزبة "المواسير - معنيا" مركز إيتاي البارود.



أسفر الحريق عن مصرع 8 أشخاص، تم التعرف على شخصين منهم، وجار التعرف على الآخرين بمعرفة رجال الطب الشرعي، بينما أصيب 15 آخرون بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم.