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أخبار العالم

التحالف الدولي يدعو إلى تجنب أي ثغرات أمنية شمال شرقي سوريا يمكن أن يستفيد منها داعش

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 06:06 م
صدى البلد
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ا ش ا
جدَّد التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الذي تقوده الولايات المتحدة، عزمه على هزيمة تنظيم "داعش" على المدى الطويل، داعيًا إلى تجنب أي ثغرات أمنية شمال شرقي سوريا يمكن أن يستفيد منها التنظيم الإرهابي.

وحث وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش، في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، جميع الجهات الفاعلة شمال شرقي سوريا، على توخي الحذر من تهديدات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ودعا إلى الحفاظ على النتائج التي حققها التحالف، والعمل معا ضد أي تهديد للنتائج التي تحققت.

وأضاف التحالف الدولي ضد داعش، وشركاؤه في قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية، أنه سيستمر في تدريب وتقديم المشورة والدعم للقوات الشريكة الشرعية في المنطقة التي تشارك في القتال ضد خلايا وشبكات داعش المتبقية في سوريا والعراق، بما ينسجم مع القانون الدولي.

وأكد التحالف الدولي ضد داعش، في بيانه، على أهمية ضمان مساءلة جميع الإرهابيين ومؤيدي داعش، مشيرا إلى أنه يلزم نفسه بتشجيع احتجازهم الآمن والإنساني وتقديمهم إلى العدالة.

كما أكد على التزامه بوضع آليات فعالة أو دعم الآليات القائمة لضمان مساءلة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بالتنسيق الوثيق مع بلدانهم الأصلية.

يشار إلى أن التحالف الدولي ضد داعش ساهم في تحرير العراق وشمال شرقي سوريا من قبضة التنظيم الإرهابي، كما ساعد في تحرير حوالي 7.7 مليون شخص من براثن داعش.
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