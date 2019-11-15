شاهد | توافد الجماهير على ملعب جامعة الملك سعود لحضور مباراة البرازيل والأرجنتين

بدأت جماهير الكرة السعودية وتحديدا عشاق التانجو والسامبا التوافد إلى ملعب جامعة الملك سعود لمشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين الودية.



وتعد هذه المباراة الثانية التي تجمع المنتخبين بالمملكة العربية السعودية حيث نجحت المملكة في استضافة المنتخبين في نفس التوقيت العام الماضي على ملعب الجوهرة" بمدينة جدة .



يذكر أن المنتخب البرازيلي لعب 8 لقاءات فى السعودية ما بين الرسمية والودية، لم يتلق فيها أى هزيمة، أما منتخب الأرجنتين فخاض 9 مباريات باليوم فى المملكة العربية السعودية، وفاز فى 4 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مباراتين.