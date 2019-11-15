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رياضة

أهلي ٢٠٠١ يفوز على بيراميدز بهدف في بطولة الجمهورية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 06:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ على ضيفه بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عاصم سليم.

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – معاذ أنور – هاني عمرو – محمد سلامة.

الوسط: يوسف عتمان – طه محمود – محمود صابر – أحمد نبيل “كوكا” – شادي رضوان.

الهجوم: محمد ياسر.

وفي الشوط الثاني شارك جلال فارس بدلًا من طه محمود، ويوسف عبد القادر بدلًا من شادي رضوان، وأحمد عربي بدلًا من محمد سلامة.

جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق المدافع هاني عمرو، في الدقيقة ٤٨ من عمر اللقاء، بعد متابعته لكرة عرضية سددها بقدمه في الشباك، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة، ورفع الأهلي رصيده إلى ٢٤ نقطة، ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديرًا فنيًا وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا وممدوح عبيد مدربًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد المدير الإداري ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.
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