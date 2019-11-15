3 وصفات سحرية للتخلص من بقع السجاد في ثوان

تهتم السيدات بالمفروشات الأرضية، ولا سيما السجاد الكبير، وتعرضه لأشعة الشمس للتخلص من الميكروبات، ولكن لا بد من استخدام وصفات لتنظيفها، ولا تتعدى تكلفتها جنيها واحدا، فتعرف عليها، وفقا لموقع "wikihow".



صودا الخبز



تحتوي صودا الخبز على عناصر تساعد في التخلص على البقع التي تتراكم على قماش الانتريه والسجاد، فقط ضعي القليل من صودا الخبز على البقعة بدون ماء واتركيه لمدة يوم كامل ثم قومي بفركها بفرشاة خشنة.



الكحول



يساعد الكحول في إزالة البقع الصعبة، وذلك عن طريق غمس قطنة في الكحول وفرك المفروشات دون الضغط عليها.



الخل



يعتبر الخل من المنظفات الطبيعية التي تزيل البقع من القماش في سهولة، دون عناء أو استخدام كيماويات، وذلك عن طريق غمس قطعة قماش في الخل وفرك المفروشات والسجاد المراد تنظيفها.