65 دقيقة من عمر المباراة | الأرجنتين يتفوق على البرازيل في كل شيء

مرت 65 دقيقة من المباراة الدولية الودية التي تجمع منتخبي الأرجنتين والبرازيل بملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض ومازال رفقاء ليونيل ميسي متقدمين بهدف نظيف أحرزه البرغوث في الشوط الأول.



وبدأ منتخب الأرجنتين بالضغط على وسط ملعب البرازيل ونجح فى الاستحواذ عليه، وتمكن أيضا من غلق المساحات على ويليان وكوتينيو، واعتمد لاعبو الأرجنتين على الهجمات المرتدة عن طريق ميسي.



وسدد ميسي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة قبل منطقة الجزاء ليتصدى لها أليسون حارس السامبا بأطراف أصابعه وتتحول إلى ركلة ركنية.



وجاء هدف ميسي فى الدقيقة 14 من ركلة جزاء تصدى لها أليسون وترتد له مرة أخرى ليكملها داخل الشباك.



أهدر جابريل جيسوس ركلة جزاء فى الدقيقة 10 بعد أن سددها بطريقة غربية وتتحول إلي ضربة مرمى.



وتعد هذه المباراة الثانية التي تجمع المنتخبين بالمملكة العربية السعودية حيث نجحت المملكة في استضافة المنتخبين في نفس التوقيت العام الماضي على ملعب الجوهرة" بمدينة جدة.



يذكر أن المنتخب البرازيلي لعب 8 لقاءات فى السعودية ما بين الرسمية والودية، لم يتلق فيها أى هزيمة، أما منتخب الأرجنتين فخاض 9 مباريات باليوم فى المملكة العربية السعودية، وفاز فى 4 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مباراتين.