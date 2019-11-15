مدرب المنتخب الأولمبي يتابع مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا

حرص وائل رياض مدرب منتخب مصر الأولمبي على التواجد في استاد السلام لمتابعة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا المقامة بينهما حاليا بالجولة الأخيرة في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



وتحتضن مصر البطولة حتى 22 نوفمبر الجاري ويتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وتأهل المنتخب الوطني لنصف نهائي البطولة عقب صدارته للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط ويواجه ثاني المجموعة الثانية في المربع الذهبي مما دفع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقي غريب لتكليف رياض بمتابعة المباراة.