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أخبار العالم

بعد تهشيم سيارتها.. معلمة سعودية تروي تفاصيل الاعتداء عليها

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:03 م
صدى البلد
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سعيد العربي
روت معلمة قرية "العامود" بضباء، تفاصيل المطاردة التي حصلت لها يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تعلن شرطة تبوك القبض على المتهم اليوم؛ حيث تربص بها وطاردها بالقرب من مدرستها، وألقى الحجر على مركبتها، وهشّم الزجاج وألحق بها بعض الأضرار لأسباب مجهولة.

وقالت المعلمة بحسب "سبق": "كنت في طريقي من ضباء لمركز العامود حيث مقر عملي هناك، وبعد اقترابي من المدرسة خرج لي بشكلٍ مفاجئ هذا المتهم ورمى الحجر على سيارتي، ثم استمر يلاحقني بمركبته، وعندما وصلت للمدرسة استغثت بالحارس، لكن المتهم استمر برشق سيارتي بالحجارة، واستهدف زجاج السائق، ويبدو أنه يحاول الإضرار بي شخصيًّا".

واختتمت: "وهنا سلكتُ طريقًا ترابيًّا لأني لم أستطع العودة للخلف؛ لأنه كان بجانبي، ومن الطريق الترابي عُدتُ للطريق الفرعي، واصطدمت بمركبة بطريقي لكن لم تتضرر، ثم توجهت لضباء مرة أخرى وكنت في وضع لا أحسد عليه، فوصلت للشرطة وتقدمت ببلاغ وقبضوا عليه".
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