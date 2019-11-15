لمرضى الحساسية الغذائية.. ماذا يحدث لك عند تناول الزبادي؟

حذرت الخبيرة في علم الأحياء الدقيقة بجامعة ويستمنستر منال محمد، من تناول الزبادي الطبيعي.



وقالت: إن الزبادي له فوائد منها تحسين الهضم وتقليل الالتهابات، وتعزيز الجهاز المناعي، وإنقاص الوزن، إلا أنه يسبب لبعض الأشخاص الإصابة بالأمراض المؤرقة كالانتفاخ، والتعب الشديد.



وأضافت: يرجع شعور بعض الأشخاص بهذه الأعراض عند تناول الأطعمة المخمرة كالزبادي والرايب، مضيفة أن الجسم يجب أن يفرز مجموعة من الإنزيمات المعروفة باسم الهستامين، والتي يتم هضمها بسهولة، وهو ما يحدث عند بعض الأشخاص والذين يطلق عليهم الأطباء الأشخاص الأكثر عرضة لحساسية الأغذية.



ولفتت: إلى إلا أن بعض الأشخاص لا ينتجون ما يكفي من هذه الإنزيمات عند تناول الأطعمة المخمرة، كالزبادي والرايب، ويتم امتصاص الهستامين في مجرى الدم، مما يؤدي إلى ردود فعل قوية من الجسم، مثل: الانتفاخ، والصداع النصفي، والحكة، والتعب، وحساسية الجلد، والإسهال، والغثيان والقيء.



وأضافت: يمكن أن تحدث بعض الأعراض القوية الأخرى في بعض الحالات النادرة، مثل: انخفاض ضغط الدم، وعدم انتظام معدل ضربات القلب واضطرابات النوم، وفقا لما صرحت به لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقالت: إن كبار السن وذوي الأجهزة المناعية الضعيفة يكونوا معرضين لخطر الإصابة بالتهابات وأعراض الحساسية الخطيرة عند تناول الأطعمة المخمرة، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي واحد من كل مليون شخص يتناولون البروبيوتيك يصابون بالعدوى وأعراض الحساسية الشديدة مع التقدم في العمر، عما كانوا في مرحلة شبابهم.