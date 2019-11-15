ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمرضى الحساسية الغذائية.. ماذا يحدث لك عند تناول الزبادي؟

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:19 م
الحساسية الغذائية
الحساسية الغذائية من الزبادي
Advertisements
آية التيجي
حذرت الخبيرة في علم الأحياء الدقيقة بجامعة ويستمنستر منال محمد، من تناول الزبادي الطبيعي.

وقالت: إن الزبادي له فوائد منها تحسين الهضم وتقليل الالتهابات، وتعزيز الجهاز المناعي، وإنقاص الوزن، إلا أنه يسبب لبعض الأشخاص الإصابة بالأمراض المؤرقة كالانتفاخ، والتعب الشديد.

وأضافت: يرجع شعور بعض الأشخاص بهذه الأعراض عند تناول الأطعمة المخمرة كالزبادي والرايب، مضيفة أن الجسم يجب أن يفرز مجموعة من الإنزيمات المعروفة باسم الهستامين، والتي يتم هضمها بسهولة، وهو ما يحدث عند بعض الأشخاص والذين يطلق عليهم الأطباء الأشخاص الأكثر عرضة لحساسية الأغذية.

ولفتت: إلى إلا أن بعض الأشخاص لا ينتجون ما يكفي من هذه الإنزيمات عند تناول الأطعمة المخمرة، كالزبادي والرايب، ويتم امتصاص الهستامين في مجرى الدم، مما يؤدي إلى ردود فعل قوية من الجسم، مثل: الانتفاخ، والصداع النصفي، والحكة، والتعب، وحساسية الجلد، والإسهال، والغثيان والقيء.

وأضافت: يمكن أن تحدث بعض الأعراض القوية الأخرى في بعض الحالات النادرة، مثل: انخفاض ضغط الدم، وعدم انتظام معدل ضربات القلب واضطرابات النوم، وفقا لما صرحت به لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت: إن كبار السن وذوي الأجهزة المناعية الضعيفة يكونوا معرضين لخطر الإصابة بالتهابات وأعراض الحساسية الخطيرة عند تناول الأطعمة المخمرة، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي واحد من كل مليون شخص يتناولون البروبيوتيك يصابون بالعدوى وأعراض الحساسية الشديدة مع التقدم في العمر، عما كانوا في مرحلة شبابهم.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

غدا.. نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من محمد مرسي

خرجت عن صمتها.. ملكة جمال الكون تكشف سبب انفصالها عن تامر عاشور

أول رسالة من تامر عاشور بعد انفصاله عن خطيبته دارين حلمي

فيديوجراف| سمكة بوجه بشري حيرت الملايين

اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومغردون: ليه ماسمعتيش كلام اللي اتجوزتيهم

AdvertisementS

اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومغردون: ليه ماسمعتيش كلام اللي اتجوزتيهم

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

الموت يفجع الفنانة هيفاء وهبي

خرجت عن صمتها.. ملكة جمال الكون تكشف سبب انفصالها عن تامر عاشور

أزمة النمل الأبيض تضرب الإسكندرية مجددا | تحرك عاجل من الزراعة

بمشاركة واشنطن والبنك الدولى.. انطلاق اجتماعات مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا

البنزين يشعل إيران.. الاحتجاجات تجتاح البلاد ضد رفع الأسعار.. فيديو

بعد شائعة وفاة الزعيم.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

لإدارتهما شبكة تبادل الزوجات.. تفاصيل القبض على موظف وزوجته بالشرابية أقاما حفلات جنس جماعى

شاهد | جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بصحبة صديقتها

أمي ماتعرفنيش خلف الكواليس.. محمد صلاح: أصبحت أحب القطط بسبب مكة

5 جثث مجهولة.. حبس مالك أرض حريق إيتاى البارود بالبحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت ملون .. منى زكي تتألق بنيولوك جديد

مصادفة غريبة.. شقيقتان توأمان تنجبان في نفس اليوم بفارق ساعات.. شاهد

مسعفة تسرق خاتما من الألماس ثمنه 8 آلاف دولار من مريضة.. شاهد