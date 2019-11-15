إعدام نصف طن دواجن غير صالح للاستخدام في مطعم ببور سعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد حملتها المكبرة التي لم تشهدها المحافظة منذ أعوام بالتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية من مديرية الشئون الصحية "الطب الوقائى" والتموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين، ومراقبة الأغذية والطب البيطري، لضبط الأسواق المطاعم والمحلات العامة والكافيهات بتعليمات من اللواء عادل الغضبان محافظة بورسعيد بقيادة مجدي الخضر وكيل مديرية التموين.



وأسفرت الحملة على ضبط مطعم شهير بشارع الثلاثيني بحيازته نصف طن دواجن غير صالح للاستخدام الآدمى، ومستوى النظافة منعدم مع انتشار الحشرات وجارى تنفيذ إغلاق وتشميع المطعم.



كما أسفرت الحملة عن ضبط ما بين مجموعة مخالفات إعدام أغذية تالفة، وأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وعدم حمل شهادات صحية سارية المفعول للعاملين بالمطاعم والكافيهات ،والتوصية بإغلاق بعض المحلات لعدم وجود ترخيص مزاولة نشاط.