جماهير فنلندا تقتحم أرض الملعب للاحتفال بعد الصعود لأول مرة في تاريخهم لـ يورو 2020

نجح منتخب فنلندا في التأهل ليورو 2020، لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على ليشتنشتاين بثلاثة أهداف دون رد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأوروبية.



واحتفلت الجماهير الفنلندية بالتأهل بالنزول إلى أرض الميدان للاحتفال مع اللاعبين والجهاز الفني بعد هذا الحدث الفريد.



وسجل أول أهداف منتخب فنلندا اللاعب جايس تومينان في الدقيقة 21، وأحرز تيمو بوكي هدفين، الأول في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة 75.



ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل رسميا ليورو 2020، فيما توقف رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين، في المركز الأخير.

