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رياضة

جماهير فنلندا تقتحم أرض الملعب للاحتفال بعد الصعود لأول مرة في تاريخهم لـ يورو 2020

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:13 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح منتخب فنلندا في التأهل ليورو 2020، لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على ليشتنشتاين بثلاثة أهداف دون رد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأوروبية.

واحتفلت الجماهير الفنلندية بالتأهل بالنزول إلى أرض الميدان للاحتفال مع اللاعبين والجهاز الفني بعد هذا الحدث الفريد.

وسجل أول أهداف منتخب فنلندا اللاعب جايس تومينان في الدقيقة 21، وأحرز تيمو بوكي هدفين، الأول في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة 75.

ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل رسميا ليورو 2020، فيما توقف رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين، في المركز الأخير.
جماهير فنلندا تقتحم أرض الملعب للاحتفال بعد الصعود لأول مرة في تاريخهم لـ يورو 2020
جماهير فنلندا تقتحم أرض الملعب للاحتفال بعد الصعود لأول مرة في تاريخهم لـ يورو 2020
جماهير فنلندا تقتحم أرض الملعب للاحتفال بعد الصعود لأول مرة في تاريخهم لـ يورو 2020
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