ساندي تطرح أحدث أغانيها ماتتسابش.. فيديو

طرحت المطربة ساندي، أحدث كليباتها الغنائية «ماتتسابش»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من فيلم «عيش حياتك» الذي شاركت في بطولته مع الفنان سامح حسين.



روجت ساندي للأغنية عبر حسابها على انستجرام، وعلقت قائلة: «الاغنيه اللي استنتوها كتير .. من فيلم عيش حياتك دلوقتي علي قناتي الرسمية علي يوتيوب».



أغنية «ماتتسابش» لـ ساندي، من ألحان: محمد يحيى، كلمات: باسم عادل، توزيع: إسلام زكي، جيتار: روكيت، بيز جيتار: رجب، مكساج: ماهر صلاح.

