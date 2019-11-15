تعادل مخيب للمغرب أمام موريتانيا في افتتاح مشوارهما في تصفيات كأس الأمم

انتهت مباراة منتخبي المغرب وموريتاني، بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.



وتكرر سقوط لاعبي منتخب موريتانيا وإضاعة الوقت مما أفقد الشوط الأول حماسه، وإضافة إلى ذلك كان شوطًا فقيرًا من الناحية الهجومية، فلم يسدد المنتخب المغربي سوى تسديدة وحيدة على المرمى بينما الفريق الموريتاني لم يسدد أي كرة طوال الـ45 دقيقة.



وفي الشوط الثاني، ضغط رفاق حكيم زياش، وسددوا 6 كرات على المرمى، في ظل تراجع الفريق الموريتاني، واستماتته في نصف ملعبه، لتنتهي المباراة بتقاسمها للنقاط.



وبتلك النتيجة، يحصل المنتخبان على أول نقطة لهما في التصفيات وضعتهما في المركز الثاني والثالث على الترتيب، خلف منتخب إفريقيا الوسطى المتصدر.



يأمل الجمهور المغربي بتحسين الأداء في الشوط الثاني بقيادة حكيم زياش، خاصة انهم يطمعون في الفوز بالبطولة وليس فقط التأهل إليها.