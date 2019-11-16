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رياضة

ضياء السيد: حزين من أداء المنتخب أمام كينيا وحسام البدري أخطأ

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:01 ص
حسام البدري
حسام البدري
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حسن العمدة
علق ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق على أداء المنتخب المصري أمام كينيا والتعادل بهدف المباراة التي جمعت المنتخبين الخميس في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد" إن مستوى منتخب مصر في مباراة كينيا كان محزنا ولكنه متوقع جدًا، قلت هذا الأمر قبل مباراتي مصر الوديتين أمام ليبيريا وبتسوانا.

وأضاف: "إحنا مش بنعمل أحسن حاجة علشان ناخد أحسن حاجة، مفيش أي إيقاف للكورة بيخدم اللاعب".

وأكمل: "حتى ملعب المباراة مش أحسن حاجة، إحنا مجبرين نلعب على الملعب ده رغم وجود اختيارات أخرى، أنا زعلان بس مش متفاجئ".

واختتم ضياء: "لا اتفق مع حسام البدري في قراره باستبعاد لاعبي بيراميدز، اللعبية معملتش حاجة دي أزمة مع إدارة النادي وكان لا بد من تحويل الأمر لإدارة اتحاد الكرة، استبعاد اللاعبين يكون لأسباب أخلاقية أو انخفاض المستوى فقط في رأيي".
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