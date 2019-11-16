أحمد سليمان: طريقة اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب كانت خاطئة

يرى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن طريقة اختيار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر كلنت خاطئة.



وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن حسام البدري لم يختر جهازه المعاون بالكامل، وتم فرض بعض العناصر عليه.



وواصل بأن اتحاد الكرة صنع معارضين وعداوة لمدرب المنتخب قبل ان يبدأ مهمته بعدما تردد أنباء عن اقتراب أكثر من مدرب ثم ابتعاده عن الصورة.



ولفت إلى أن حسام البدري على الصعيد الفني مدرب رائع ولديه تاريخ كبير ومعه لاعبين على مستوى مميز في المنتخب ومطالب بالتأهل لكأس العالم وأمم أفريقيا والفوز باللقب.

