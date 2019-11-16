ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد سليمان: طريقة اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب كانت خاطئة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:51 ص
حسام البدري
حسام البدري
Advertisements
حسن العمدة
يرى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن طريقة اختيار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر كلنت خاطئة.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن حسام البدري لم يختر جهازه المعاون بالكامل، وتم فرض بعض العناصر عليه.

وواصل بأن اتحاد الكرة صنع معارضين وعداوة لمدرب المنتخب قبل ان يبدأ مهمته بعدما تردد أنباء عن اقتراب أكثر من مدرب ثم ابتعاده عن الصورة.

ولفت إلى أن حسام البدري على الصعيد الفني مدرب رائع ولديه تاريخ كبير ومعه لاعبين على مستوى مميز في المنتخب ومطالب بالتأهل لكأس العالم وأمم أفريقيا والفوز باللقب.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الاتحاد: أتمنى تطور أداء المنتخب الأولمبي .. فيديو

حسام البدري: جاهزون لمواجهة كينيا.. ومحمد صلاح غادر المعسكر

بعثة المنتخب الأول لكرة القدم تتوجه إلى جزر القمر

ضياء السيد: حزين من أداء المنتخب أمام كينيا وحسام البدري أخطأ

اتحاد الكرة: التأهل للأولمبياد أهم من الفوز ببطولة إفريقيا

ترشيحاتنا

ذهب أهداه الأولاد لأمهم في حياتها.. هل يوزع على ورثتها

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بميدان طلعت حرب .. صور

البرلمان يناقش تطبيق سن المعاش.. تفاصيل

ببدلة سوداء.. دومينيك حوراني تشعل إنستجرام

شاهد .. قرد يتصل بالمطعم و يطلب وجبته المفضلة

نجيب ساويرس يتراجع عن تصريحاته بشأن الحجاب

AdvertisementS

محمد فضل يعرض اتحاد الكرة للمسائلة القانونية.. اعرف التفاصيل

اخبار النادي الأهلي | صراع القطبين على نجم المنتخب الأولمبي | معلول ينتظم في المران الخميس

أحمد سليمان يعلن ترشحه في انتخابات الزمالك المقبلة

أحمد الشيخ ممازحا خطيبته: بصراحة بحسدك عليا

أحمد سليمان: طريقة اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب كانت خاطئة

ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء دور المجموعات من أمم إفريقيا تحت 23

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. مصطفى محمد يقود قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.. شاهد

ضياء السيد: حزين من أداء المنتخب أمام كينيا وحسام البدري أخطأ

اخبار الرياضة | منتخب مصر الأولمبي يواجه جنوب أفريقيا .. صفقة الزمالك الجديدة مهددة بالفشل

أخبار نادي الزمالك | الرد على عرض أهلى جدة السعودي لـ محمود علاء | كاسونجو بديلا لـ خالد بوطيب

النجم الساحلي يكشف سبب رفض الكاف تأجيل مباراة الأهلي.. فيديو

تعليق ساخر من سيرجيو راموس على تبديله خلال مباراة اسبانيا ومالطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب بيحلي | بالأبيض إنجى المقدم تشعل إنستجرام

ببدلة سوداء.. دومينيك حوراني تشعل إنستجرام

اختلال عجلة القيادة كلمة السر.. حادث مخيف لـ أتوبيس في الغربية يسفر عن وفاة 2 وإصابة 20 آخرين.. و6 طلاب مصابين اصطدمت سيارتهم بعامود إنارة بالمنيا.. صور