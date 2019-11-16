قبل حفله بالرياض.. محمد رمضان يطرح أحدث أغنياته MONEY.. فيديو

قبل حفله المنتظر فى المملكة العربية السعودية، طرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة "MONEY" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".



وغنى محمد رمضان الأغنية لأول مرة قبل حوالى ستة أشهر، خلال حفله الجماهيري الأول الذي أقيم بالمنارة في نهاية مارس الماضي.



يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لحفله الأول في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض، والذي سيقام الخميس المقبل 21 نوفمبر، على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية.