3 ممثلات مصريات بلجان تحكيم القاهرة السينمائي وتكريم منة شلبى

يشهد مهرجان القاهرة السينمائى هذا العام حدثا استثنائيا بوجود 3 ممثلات مصريات بلجان تحكيم المسابقات الرسمية، وهن هنا شيحة فى آفاق السينما العربية، حنان مطاوع بسينما الغد الدولية، وشيرين رضا فى لجائزة أفضل فيلم عربى.



ويتزامن مع هذا الاختيار غير المسبوق للسيدات المصريات فى لجان التحكيم إهداء جائزة فاتن حمامة للتميز إلى النجمة منى شلبى صاحبة المشوار العريق فى السينما.



وتأتي هذه الإختيارات بالتزامن مع إعلان المهرجان عن التوقيع على ميثاق للمساواة بين النساء والرجال في الفعاليات السينمائية بحلول 2020، والمعروف باسم "5050 في 2020" ليكون المهرجان الأول عربيًا والثاني إفريقيًا الذي يعلن التزامه ببنود الوثيقة التي أطلقتها حركة "5050 في 2020".



وبموجب هذا التوقيع سيكون "القاهرة السينمائي" ملتزما بدءًا من دورته الـ42، المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر 2020، بإعلان الإحصائيات المرتبطة بنسب مشاركة النساء في فريق البرمجة، ولجنة الاختيار، كما يلتزم المهرجان أيضا بدءًا من العام المقبل، بإعلان نسبة الأفلام التي تقدمت من إخراج نساء، وعدد الأفلام التي اختارها المهرجان منها.