50 صورة من احتفالية الآثار بمرور 117 عاما علي إفتتاح المتحف المصري بالتحرير

علي أنغام الموسيقي احتفل المتحف المصري بالتحرير مساء أمس بمرور ١١٧ عاما على افتتاحه، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار ومستشار رئيس الجمهورية الفريق عبد العزيز سيف ووزيرة الهجرة د. نبيلة مكرم و ٤٠سفيرا اجنبيا و عربيا وزوجاتهم،والفنانة يسرا والفنانة هالة صدقي والفنانة نيهال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب.



كاميرا موقع صدي البلد كانت حاضرة في الاحتفالية وننشر منها 50 صورة،وتضمنت افتتاح وزير الاثار لمعرضين مؤقتين ،احدهما عن التعليم فى مصر القديمة بقاعة العرض المؤقت بالدور الاول بالمتحف، و الثاني عن خبيئات المومياوات بالدور العلوي.



كما قم وزير الأثار والحضور بجولة لتفقد أعمال مشروع احياء المتحف المصري،بهدف استعادة مبني المتحف لرونقه و حالته الأصلية كما صممه المعماري الفرنسي مارسيل دورنيون في أواخر القرن التاسع عشر،وقد ابدي السفراء والوزراء اعجابهم باعمال التطوير بالمتحف.



وفي كلمته التي القاها، رحب الدكتور خالد العناني وزير الاثار بالحضور مؤكدا علي ان المتحف المصري بالتحرير هو صرح عريق ربما سبق إنشاؤه علم المتاحف ذاته، والذي يضم بين جنباته إرثًا حضاريًا لواحدةٍ من أعرق وأقدم الحضارات في التاريخ الإنساني.



وكشف العناني أنه تم إطلاق مبادرة إحياء المتحف المصرى بالتحرير عام 2012 برعاية من وزارة الاثار وبمشاركة مفوضية الاتحاد الاوروبى وشركة نوعية البيئة الدولية،بهدف إستعادة مبنى المتحف المصرى لحالته الاصلية كما صممه المعمارى الفرنسى العالمى مارسيل دورنيون فى اواخر القرن التاسع عشرة ذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار.



وأضاف:وتم تنفيذ اعمال الترميم للمبنى على مراحل،شملت ترميم الجدران والارضيات والاسقف وكل بيوت النور وتغيير الزجاج بالكامل، وقد تم الانتهاء من ترميم الدور العلوى كما شملت المبادرة جولات تعليمية لاطفال المدارس وذوى القدرات الخاصىة، وجارى الانتهاء من اعمال ترميم الدور الارضى تمهيدا لافتتاحه اواخر عام 2020.