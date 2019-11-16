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ديني

هل يجوز إعطاء الزكاة للخادمة؟.. الإفتاء تجيب

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:44 م
الزكاة
الزكاة
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إيمان طلعت
هل تجوز الزكاة على من يقوم بخدمتي ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع دار الإفتاء. 

وأجاب ممدوح، قائلًا: إذا كان لديكي خادمة فى منزلك فيصح ان تعطي لها زكاة مالك ِولكن إذا كانت فقيرة ومستحقها لهذه الزكاة. 

هل يجوز إعطاء أجر الخادم من الزكاة 

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: إنه يجوز إعطاء الزكاة للخدم الذين يعملون في منازلنا شرط أن يتوافر فيهم الفقر أو المسكنة، فهؤلاء أطلق عليهم في القرآن الكريم " الأقربون أولى بالمعروف".

وأضاف جمعة خلال فتوى له، قائلا: الفقير هو الذي يجب أن يحصل على عشرة أي عشرة قد تكون 10 جنيهات أو عشرة آلاف أو عشرة قروش وهو يتحصل على ثلاثة فقط فهذا فقير وهناك اعتقاد خاطئ بأن الفقير هو الشخص المعدم وهذا ليس صحيح على الإطلاق فلو أن شخصا يتحصل على راتب 3 آلاف ولا يكفيه لسد احتياجاته الأساسية فهو فقير.

وتابع المفتي السابق: المسكين هو أسوأ حالا من الفقير وهذا يجب أن يتحصل على أموال الزكاة.
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