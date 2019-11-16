هل يجوز إعطاء الزكاة للخادمة؟.. الإفتاء تجيب

وأجاب ممدوح، قائلًا: إذا كان لديكي خادمة فى منزلك فيصح ان تعطي لها زكاة مالك ِولكن إذا كانت فقيرة ومستحقها لهذه الزكاة.





إعطاء الزكاة للخدم الذين يعملون في منازلنا شرط أن يتوافر فيهم الفقر أو المسكنة، فهؤلاء أطلق عليهم في القرآن الكريم " الأقربون أولى بالمعروف". قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: إنه يجوزالذين يعملون في منازلنا شرط أن يتوافر فيهم الفقر أو المسكنة، فهؤلاء أطلق عليهم في القرآن الكريم " الأقربون أولى بالمعروف".





وأضاف جمعة خلال فتوى له، قائلا: الفقير هو الذي يجب أن يحصل على عشرة أي عشرة قد تكون 10 جنيهات أو عشرة آلاف أو عشرة قروش وهو يتحصل على ثلاثة فقط فهذا فقير وهناك اعتقاد خاطئ بأن الفقير هو الشخص المعدم وهذا ليس صحيح على الإطلاق فلو أن شخصا يتحصل على راتب 3 آلاف ولا يكفيه لسد احتياجاته الأساسية فهو فقير.



