أنت حبيبي والخروج: ملوك وآلهة .. أسوان قبلة السياحة الفنية المحلية والعالمية

محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء ، عروس المشاتى وجوهرة النيل الساحرة لما تمتلكه من مقومات فريدة من نوعها فى تنوع المنتج السياحى بين الثقافية والأثرية والترفيهية والعلاجية والبيئية والسفارى والصيد، بجانب الجزر النيلية والمحميات الطبيعية، ويضاف لذلك السياحة الفنية.



وفى السطور التالية يلقى " صدى البلد " الضوء على النموذج الجديد من السياحات والمتمثل في السياحة الفنية، حيث إن أسوان تشهد باستمرار من إقدام العديد من منتجي الأفلام السينمائية والمسلسلات لتصوير أفلامهم ومسلسلاتهم فيها منذ أن كانت أفلام الأبيض والأسود هي السائدة، وحتى الآن حيث أن الدافع الرئيسى لذلك هو ما تمتلكه هذه المحافظة من مميزات متنوعة من دفء جوها وطقسها الجاف وشمسها الساطعة فى الشتاء، بجانب بشاشة وترحيب أهلها بضيوفهم وزائريهم وحسن استقبالهم لهم.



قال خيرى محمد على رئيس غرفة شركات السياحة إن أسوان أصبحت بحق قبلة لتصوير الأعمال الدرامية والسينمائية لصناعة المسلسلات والأفلام ، مستثمرين في ذلك الطبيعة الساحرة التى حباها الله لمحافظة أسوان لتكون جزءًا من أعمالهم الفنية.



وأضاف أن استقطاب عدد كبير من صناع الفن سواء السينما أو التليفزيون إلى الجنوب، يرفع من الترويج السياحى لمحافظة أسوان، وهو الأمر الذى تحقق مع مسلسل "جراند أوتيل" ، إضافة إلى العوامل التشجيعية الأخرى للسياحة فى أسوان.



كما أن إهتمام منتجي المسلسلات والأفلام السينمائية وأيضًا التسجيلية بتصوير وتسجيل حلقات أو مشاهد من أسوان ليس بغريب على عروس المشاتى، فإن أسوان حباها الله بمميزات عديدة ومقومات لا محدودة وهى تجذب كل من يرى البانوراما الجمالية التى رسمها الخالق بعناية فائقة سواء فى صور أو مشاهد فيديو دون أى مقدمات لتنفيذ مثل هذه الأنشطة التى لا تحتاج إلى مجهود فالطبيعة الخلابة والجزر وغيرها تمثل خلفيات هامة للمسلسلات والأفلام ليستعينوا بها وتساهم بشكل مباشر فى إنجاح العمل الفنى أو الدرامى.



ومن أشهر الأفلام التي تم تصويرها بأسوان فيلم "أنت حبيبي" بطولة فريد الأطرش وشادية وهند رستم من إنتاج عام 1957، وفيلم "الحقيقة العارية" بطولة ماجدة الصباحي وإيهاب نافع من إنتاج عام 1963، وفيلم "مافيا" بطولة أحمد السقا ومنى زكي ومصطفى شعبان الذي أنتج عام 2002، كما تم أيضًا تصوير بعض المشاهد من فيلم "آخر ديك في مصر" للفنان محمد رمضان، بجانب تصوير حلقات المسلسل العربى "جراند أوتيل" التى تم تصوير معظمها بفندق "كتراكت"، بجانب مسلسل "المغنى" للفنان محمد منير، وهذه المسلسلات تم عرضها في شهر رمضان 2017 .



كما تم تصوير مسلسل "لمعى القط " بطولة محمد إمام، وحسن حسنى، ومحمد سلام، وعمر متولى، وسليمان عيد، وتارا عماد ، ومن تأليف حازم الحديدى ، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج تامر مرسى وهو أحد مسلسلات رمضان 2017 التى اختارت مدينة أسوان جزءًا من مشاهد حلقاتها.



وتم تصوير مسلسل "واحة الغروب" بطولة خالد النبوى، منة شلبى، سيد رجب، أحمد كمال، سلوى محمد على ، وسيناريو وحوار مريم ناعوم، وهالة الزغندى، وإنتاج العدل جروب، أيضًا أحد مسلسلات رمضان 2017 التى اختارت مدينة أسوان جزءًا من مشاهد حلقاتها.



وتم فى نفس الوقت تصوير مسلسل "الحالة ج" وهو أيضًا أحد مسلسلات رمضان 2017 التى اختارت مدينة أسوان جزءًا من مشاهد حلقاتها، بطولة حورية فرغلى، وأحمد زاهر، وإيناس كامل، وطارق عبد العزيز، وياسر على ماهر، ومحمد يونس، ومحمد جلال عبد القوى، ومن تأليف فايز رشوان.



ومنذ أيام إنتهى النجم كريم عبدالعزيز من تصوير مشاهده فى أسوان ضمن أحداث فيلم " البعض لا يذهب للمأذون مرتين " والتى جمعته بكل من الفنان ماجد الكدوانى ودينا الشربينى ونسرين أمين وآخرين حيث يجسد دورمقدم برامج يناقش فيه القضايا الأسرية فى المجتمع المصرى .



وفيلم " البعض لا يذهب للمأذون مرتين " تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى ، وبطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف ، وتدورأحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الإنفصال .



ويدخل كريم فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى التى تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.



وتتم الاستعانة بالمناظر الطبيعية والجمالية بأسوان فى العديد من الأفلام السينمائية والتسجيلية، بجانب ما يتم تصويره من الأغانى القديمة والحديثة للمطربين والفنانين المصريين والعرب، كما يحرص كبار الشخصيات العامة والرياضية، والفنانين على زيارة نيل أسوان خلال أى زيارة لهم لأسوان للاستمتاع بالطبيعة الهادئة وسط الجزر النيلية والشلالات المائية.



ومنذ عام 1960 اكتسبت مدينة أسوان أهمية استراتيجية كبرى بعد بناء السد العالي فيها، وخلفه بحيرة ناصر التى تعتبر من أكبر البحيرات الصناعية التي يتجمع فيها مخزون مصر من مياه الفيضانات للاستعانة بها في جميع أغراض الحياة، كما تعد هذه البحيرة من أهم مصايد الأسماك في مصر، كما أن السد العالي هو المسئول عن توليد الكهرباء.



وتمتلك أسوان العديد من المواقع الأثرية في أسوان مثل متحف النوبة، ومتحف النيل، وجزيرة فيلة بمعابدها الشامخة، ومعبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، ومعابد كلابشة وكوم أمبو وإدفو، بجانب المسلة الناقصة وجزيرة النباتات وحديقة فريال التاريخية، علاوة على السد العالى ورمز الصداقة.



ولهذا فلم يقتصر تمتع أسوان بكافة هذه المقومات على جذب منتجى السينما والدراما المصرية فقط بل تعتبر محطة أنظار العالم حيث يأتى إليها السائحون من مختلف الدول الأجنبية للاستمتاع بزيارتها وقضاء أوقات ممتعة بين سحر الطبيعة على صفحة النيل الخالد.



فهناك وفود تصوير أجنبية تزور أسوان ويحرص عدد كبير من زوار أسوان أيضا محليًا وعربيًا ودوليًا، على التقاط الصور ومقاطع الفيديو التذكارية التى تجسد جمال المكان، وامتد الأمر إلى قيام مجموعة من شركات الإنتاج بإعداد حلقات تليفزيونية ودرامية وأفلام وثائقية وسينمائية داخل مدينة أسوان باعتبارها من أجمل المدن على مستوى العالم.



ووصل الحال إلى قيام عدد من الفنانين بعقد زفافهم داخل الفنادق التاريخية مثل فندق " كتراكت " ومنهم كنده علوش وعمرو يوسف، و إبنة الفنانة صفاء ابو السعود ، واعتبر البعض أن الدراما سبب رئيسى فى انتعاش السياحة فى أسوان مثلما فعلت الدراما فى تركيا.



ومن الدراما المحلية إلى الدولية حيث اختار على سبيل المثال المخرج البريطانى الشهير ريدلى سكوت تصوير جزء من مشاهد فيلم "الخروج ملوك وآلهة" داخل مدن أسوان وأبوسمبل وكوم أمبو، وهو ما جلب ملايين الدولارات إلى مصر وإبراز المقاصد السياحية فى مصر ضمن مشاهد الدراما العالمية.



كما يحرص منتجو الأفلام الوثائقية فى العالم على تصوير حلقات تليفزيونية تحوى مجموعة من المشاهد الأثرية والسياحية والطبيعة الساحرة والعادات والتقاليد التى تتميز بها محافظة أسوان عن غيرها .