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مرأة

فستان قصير وطويل الأكمام.. نادين نجيم تتألق بـ قشر السمكة اللامع.. شاهد

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:46 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت نادين نجيم، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة نالت إعجاب الكثير من متابعيها أبرزهم "نسرين أمين" .

وظهرت نادين نجيم، بـ فستان لامع طويل الأكمام وقصير واختارت قماش قشر السمك لإبراز إطلالتها، وانتعلت بوت طويل باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة. 

ومن الناحية الجمالية وضعت نادين نجيم، لمسات هادئة من الميكب وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر مع أحمر شفاه باللون الكافية المناسب لها. 

ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم رقيق مع طوق باللون الاسود.
 وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..
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