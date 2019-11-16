الموت لـ خامنئي.. هتاف مظاهرة إيرانية يهز قلب طهران.. فيديو

هتف متظاهرون إيرانيون بشعار "الموت لخامنئي" ضد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، خلال مظاهرات ضد قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار الوقود.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية، باندلاع احتجاجات في عدة مدن إيرانية أمس واليوم، رفضا لقرار الحكومة الخاص برفع أسعار الوقود.



واندلعت الاحتجاجات في مدن سيرجان، حيث كانت الاحتجاجات الأعنف والأشد، على خلفية محاولة المحتجين مهاجمة مخزن النفط في المدينة لكن الشرطة حالت دون ذلك.



و اندلعت مظاهرات في مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر، حيث قام السائقون بإطفاء سياراتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى إغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز جنوب إيران.



وأثار إعلان السلطات الإيرانية زيادة في أسعار البنزين غضبا شعبيا ادى لتنظيم احتجاجات للمطالبة بالتراجع الفوري عن القرار.



وأعلنت الشركة الوطنية للمنتجات النفطية في إيران، عن زيادة أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، حيث شهد اللتر العادي زيادة 1500 تومان، فيما ارتفع سعر اللتر الممتاز 3500 تومان.