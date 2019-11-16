حراس الأهلي يؤدون تدريبات منفردة خلال المران الجماعي

خاض شريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان، ثلاثي حراسة المرمى بالأهلي تدريبات منفردة اليوم وذلك على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة.



وقام الثلاثي بتنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بهم، فيما ادى حمزة حسين الحارس الذي سبق أن تم تصعيده من قطاع الناشئين من قبل تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي.



واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، ويستعد الأهلي لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري والنجم الساحلي يوم 29 من نفس الشهر على استاد رادس وذلك ضمن الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وبدأ المران بمحاضرة من المدير الفني رينيه فايلر، ثم خاض الفريق برنامجا بدنيا تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال.