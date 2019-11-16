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أخبار البلد

السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:00 م
السفير والقنصل العام
السفير والقنصل العام
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محمود نوفل
أعربت القنصلية الفرنسية بالإسكندرية عن سعادتها لإستقبال السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، بمقر القنصلية حيث قالت "لقد سعدنا باستقبال السفير روماتية في زيارة استغرقت يومين تخللهما العديد من اللقاءات، والحوارات الثرية".

وشارك روماتية في حفل استقبال بالقنصلية العامة ضم المشاركين في مؤتمر نظمته مكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس بحضور مدير المكتبة الدكتور مصطفى الفقي، والمحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوه، وأعضاء منظمة ذكرى فرديناند دي لسبس وقناة السويس.

كما حرص السفير على زيارة أماكن ثقافية جديدة: بساريا، وشلتر، اللذان يعدان مساحات مجددة تراهن على الثقافة السكندرية كأداة للنهضة الحضرية. 

واختتم السفير الفرنسي زيارته بمؤتمر صحفي طرح فيه المحاور الكبرى التي تبرز التواجد الفرنسي بالإسكندرية: مساندة مشاريع البنية التحتية، ودعم العلاقات بين الشركات الناشئة الفرنسية و الاسكندرية، وتعزيز التعاون مع مارسيليا، و مساندة الفاعلين الثقافيين بالمدينة.
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور
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