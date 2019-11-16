السفير الفرنسي يشارك في حفل استقبال بالقنصلية العامة بالإسكندرية.. صور

أعربت القنصلية الفرنسية بالإسكندرية عن سعادتها لإستقبال السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، بمقر القنصلية حيث قالت "لقد سعدنا باستقبال السفير روماتية في زيارة استغرقت يومين تخللهما العديد من اللقاءات، والحوارات الثرية".





وشارك روماتية في حفل استقبال بالقنصلية العامة ضم المشاركين في مؤتمر نظمته مكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس بحضور مدير المكتبة الدكتور مصطفى الفقي، والمحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوه، وأعضاء منظمة ذكرى فرديناند دي لسبس وقناة السويس.





كما حرص السفير على زيارة أماكن ثقافية جديدة: بساريا، وشلتر، اللذان يعدان مساحات مجددة تراهن على الثقافة السكندرية كأداة للنهضة الحضرية.



