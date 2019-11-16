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رياضة

بلجيكا يكتسح منتخب روسيا 4-1 فى تصفيات يورو 2020 .. فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 08:59 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
أكتسح منتخب بلجيكا نظيره الروسي بـ أربع أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب كريستوفسكي فى دور المجموعات ضمن منافسات التصفيات المؤهلة ليورو 2020 .

وجاءت أهداف بلجيكا فى الدقيقة 19 ، 33 ، 40 ، 72 عن طريق ثورجان هازارد ، روميلو لوكاكو ، وايدين هازارد "هدفين " .

وجاء هدف روسيا الوحيد فى الدقيقة 79 عن طريق جيورجي دزيكيا .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بلجيكا الي النقطة 27 متصدرا المجموعة التاسعة ، بينما تجمد منتخب روسيا فى المركز الثاني برصيد 21 نقطة .
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