بلجيكا يكتسح منتخب روسيا 4-1 فى تصفيات يورو 2020 .. فيديو

أكتسح منتخب بلجيكا نظيره الروسي بـ أربع أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب كريستوفسكي فى دور المجموعات ضمن منافسات التصفيات المؤهلة ليورو 2020 .



وجاءت أهداف بلجيكا فى الدقيقة 19 ، 33 ، 40 ، 72 عن طريق ثورجان هازارد ، روميلو لوكاكو ، وايدين هازارد "هدفين " .



وجاء هدف روسيا الوحيد فى الدقيقة 79 عن طريق جيورجي دزيكيا .



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بلجيكا الي النقطة 27 متصدرا المجموعة التاسعة ، بينما تجمد منتخب روسيا فى المركز الثاني برصيد 21 نقطة .